Sensi, precampionato brillante e Inter riconquistata: una condizione

Sensi, a meno di clamorosi ribaltoni di mercato, si avvia a rimanere all’Inter. L’ex Sassuolo ha convinto sia Inzaghi che la dirigenza durante il precampionato ma Marotta sottolinea l’aspetto fondamentale legato al centrocampista

GESTIONE – Stefano Sensi, come ha ben detto Giuseppe Marotta, ci ha abituati a pre-campionati brillanti ai quali purtroppo seguono quasi sempre stagioni difficili e contrassegnate da molti infortuni. Proprio per questo la sua permanenza all’Inter è legata ad un fattore imprescindibile, ovvero la gestione dal punto di vista fisico.

Sensi ha conquistato una nuova chance all’Inter, ma la condizione fondamentale per Simone Inzaghi e il suo staff è quella di trovare il giusto modo per gestirlo fisicamente. L’ex Sassuolo, che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Monza, è spesso vittima di numerosi infortuni, un vero peccato per chi come lui incanta dal punto di vista tecnico. Il tecnico nerazzurro è ormai preparato e saprà come e quando inserirlo, considerando sempre che attualmente nelle gerarchie parte dietro. La stagione comunque è lunga e ricca di impegni, se Sensi riuscirà a gestirsi dal punto di vista fisico può diventare un’ottima arma anche a partita in corso. I colpi non mancano di certo.