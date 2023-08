Sensi, la possibilità contro chi lo ha rilanciato. La prima dal 2022

Stefano Sensi sarà protagonista dell’Inter 2023-2024. Il giocatore partirà questa sera dalla panchina contro il Monza (segui LIVE gli aggiornamenti), ma Simone Inzaghi potrebbe concedergli l’esordio.

RITORNO – Per Stefano Sensi si può parlare di un ritorno a tutti gli effetti. L’ultima partita in maglia Inter ufficiale del centrocampista è stata il 19 gennaio 2022 contro l’Empoli in Coppa Italia. Quel giorno a San Siro l’ex Sassuolo ha tolto le castagne dal fuoco e segnato un gran gol per dare ai nerazzurri la possibilità di accedere ai quarti di finale dopo una notte thriller. Oggi l’Inter tornerà a giocare in campionato, il Monza sarà l’avversaria. Scherzo del destino per Sensi, perché i brianzoli sono proprio l’ultima squadra in cui ha giocato.

Sensi alla riconquista dell’Inter

FIDUCIA – Raffaele Palladino è l’allenatore che lo ha rilanciato nel centrocampo del Monza. Passato anche dalla Sampdoria nel 2022 ma l’esperienza non era stata delle migliori. Sotto la guida del tecnico brianzolo Sensi si è ritrovato ed ha goduto di una fiducia che gli mancava da tempo sia da Antonio Conte che da Simone Inzaghi nei pochi mesi in cui lo ha allenato. I problemi fisici sono stati sempre il suo tendine d’Achille, però le 30 presenze della passata stagione sono un segnale che può trasmettere maggiore tranquillità. L’estate da protagonista gli è valsa la riconferma da sesto centrocampista, ha aiutato anche il caso Lazar Samardzic ovviamente. Oggi non inizierà dal primo minuto, ma se verrà utilizzato dal piacentino a gara in corso sarà un’occasione speciale per dimostrare di valere.