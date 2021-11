Sensi, minutaggio esiguo con l’Inter di Inzaghi. Più spazio dopo la sosta?

Stefano Sensi è pienamente recuperato dagli infortuni che lo hanno perseguitato negli ultimi mesi. Nonostante ciò il centrocampista non riesce a trovare minuti importanti con la maglia dell’Inter. Più spazio in arrivo dopo la sosta?

RECUPERO – Stefano Sensi, dopo un calvario lungo un anno e mezzo, sembra finalmente essersi messo alle spalle gli infortuni che lo hanno perseguitato. Il centrocampista dell’Inter, infatti, da almeno un mese è tornato in gruppo ed è a disposizione di Inzaghi. Nonostante ciò, però, il centrocampista ha faticato a trovare minuti importanti con la maglia nerazzurra: appena 5 presenze in stagione in Serie A con soli 110′ giocati. Non va meglio in Champions League: 1 presenza con 5′ giocati. Poco spazio, quindi, per il talento che, nonostante la buona forma, parte dietro nelle gerarchie del centrocampo nerazzurro. Ma, dopo la sosta, le cose potrebbero cambiare.

SOSTA – Visto lo scarso minutaggio accumulato, Sensi, nonostante fosse arruolabile, non è stato convocato in Nazionale dal CT Mancini. Una delusione per il centrocampista che però può sfruttare a suo vantaggio: nei prossimi giorni, infatti, si allenerà ad Appiano con un gruppo ristretto di compagni, sotto l’occhio vigile di Inzaghi. Un’occasione ghiotta per dimostrare al tecnico nerazzurro di essere pronto per scendere in campo e per provare, dopo un anno e mezzo, a riprendersi l’Inter.