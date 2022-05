Sensi, l’Inter e la Sampdoria: un triangolo ancora aperto, anche per il futuro

Inter-Sampdoria in un certo senso è la partita di Stefano Sensi. Il centrocampista torna in quella che è stata casa sua, ma con troppi stop, con ancora molti dubbi sul futuro.

INCROCIO A TRE – Inter-Sampdoria è un incrocio che porta subito alla mente il nome di Stefano Sensi. A cominciare dall’ultimo fatto. Praticamente all’ultimo momento utile nell’ultima finestra di mercato il centrocampista è passato in prestito proprio ai blucerchiati. Un prestito secco, per far ritrovare all’ex Sassuolo minuti e soprattutto fiducia dopo due stagioni e mezzo in nerazzurro semplicemente da incubo. L’ultima partita di campionato vede quindi il ritorno a casa del giocatore. Ma c’è ancora altro.

INFORTUNIO A INIZIO ANNO – I problemi di Sensi in questo 2021-2022 e quindi in definitiva anche con Inzaghi nascono in Sampdoria-Inter. La sfida di andata, che per il calendario asimmetrico era la terza giornata. Titolare alla prima giornata, presente nel finale nella seconda e poi 22 minuti nella terza. Appunto coi blucerchiati. Dove però si infortuna in un contrasto. Facendo chiudere l’Inter in dieci una partita che già era complicata. Quindi all’incrocio di mercato si aggiunge un elemento personale. Per il giocatore, ma visto il pareggio finale anche per tutto il mondo nerazzurro.

NULLA DI RISOLUTIVO – Inter-Sampdoria all’ultima giornata è una sorta di conto finale. Tra le due squadre, con Sensi nel mezzo. La stagione di entrambe infatti si lega al centrocampista. Cominciando da quell’infortunio. Continuando a gennaio, quando il giocatore diventa un effettivo di Giampaolo. Nuovo riferimento del gioco, protagonista subito della prima vittoria. Punti che alla fine sono decisivi. Ma una fiamma che si spegne tutto sommato in fretta, malgrado i minuti. Come successo già troppe volte negli ultimi anni. Un’altra esperienza interlocutoria. Con qualche lampo attorniato dai soliti dubbi, in parte anche a causa del contesto di squadra. Che quindi lascia il futuro ancora aperto. Dove sarà Sensi il prossimo anno? Chi gli darà fiducia?