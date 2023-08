Sensi e Lazaro, all’Inter stesso futuro di un ex compagno (di ritiro)?

Stefano Sensi e Valentino Lazaro sono ancora due giocatori dell’Inter, nonostante nessuno spazio in rosa. Per il futuro di entrambi si delinea la stessa ipotesi.

NESSUN POSTO – Il mercato dell’Inter continua a riempirsi in entrata. Dopo l’annuncio di Yann Sommer, nuovo numero 1 nerazzurro, oggi si attende quello di Lazar Samardzic, ultimo innesto di qualità per il centrocampo di Simone Inzaghi. E proprio l’ingaggio del serbo classe 2002 chiude ogni spazio residuo a Stefano Sensi. Che diventa ufficialmente un esubero dell’Inter. Destino condiviso con Valentino Lazaro, esterno destro chiuso dall’ingaggio di Juan Cuadrado. Arrivati entrambi nell’estate 2019, rischiano di avere in comune anche la separazione dai colori nerazzurri. Per tempi e modalità.

TROPPI RISCHI – Nonostante Inzaghi lo abbia schierato spesso nel corso del precampionato, con in cambio il gol vittoria contro il PSG (che si può riguardare qui), Sensi non rientra più nei piani dell’Inter. Non si può pensare altrimenti dopo l’ingaggio (quasi ufficiale) di Samardzic, che porta a sei il numero totale di centrocampisti impiegabili in mediana. L’Inter non si fida più del 28enne ex Sassuolo, anche dopo il positivo anno in prestito al Monza (contro cui i nerazzurri giocheranno proprio il 19 agosto). Ma al tempo stesso non riesce a raccogliere offerte sul mercato, per poter interrompere con reciproco profitto un rapporto ormai concluso. E lo stesso vale anche per Lazaro.

FRECCIA SPUNTATA – Anche l’esterno classe 1996 (un anno in meno di Sensi) è tornato ad Appiano Gentile dopo la miglior stagione (da quando è di proprietà dell’Inter). Un rendimento tuttavia insufficiente per convincere il Torino a riscattare Lazaro a titolo definitivo. E così ora l’austriaco si ritrova di nuovo a Milano in attesa di conoscere il suo futuro. Che al momento non va oltre il 30 giugno 2024, ultimo giorno di contratto con l’Inter. Esattamente come Sensi. Stesse prospettive (inesistenti) in rosa, stessa durata di contratto. Sono due elementi che accomunano Sensi e Lazaro, e che – al netto delle zero offerte arrivate in Viale della Liberazione – danno indizi precisi su quale potrà essere il loro futuro. Uno scenario già visto all’Inter solo poche settimane fa.

DAMNATIO MEMORIAE – Lo scorso 30 giugno è terminato il contratto che legava l’Inter a Dalbert. Dopo numerosi (e infruttuosi) prestiti, e un infortunio che ne ha compromesso l’ultima stagione, il terzino brasiliano è uscito dal mondo nerazzurro in modo silenzioso. Nessun saluto da parte del club, nessun valore – né tecnico né economico – apportato da Dalbert. Una situazione leggermente diversa da quella di Sensi e Lazaro, che con Dalbert hanno condiviso solo alcuni ritiri prestagionali. Entrambi gli esuberi al momento sono integri e nel momento di minor valore economico (attorno ai 5 milioni per ciascuno). Ma che tra meno di dodici mesi varranno zero. Un motivo più che sufficiente per evitare investimenti inutili a chi (?) fosse interessato. E per trascorrere un anno sabbatico a Milano, in attesa del triste e definitivo addio.