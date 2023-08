Sensi, chance all’Inter? Inversione sugli infortuni nella scorsa stagione

Il precampionato di Stefano Sensi sta certamente stupendo: nonostante sia uno dei giocatori in uscita, le sue prestazioni potrebbero convincere Simone Inzaghi a dargli un’altra chance all’Inter. Anche vedendo l’inversione di tendenza legata agli infortuni la scorsa stagione.

PRECAMPIONATO DI LIVELLO – Con la rete nel finale di Salisburgo-Inter, Stefano Sensi ha messo la sua firma su un’altra amichevole, dopo quanto fatto contro il PSG in Giappone. Il gol decisivo del 3-4 di ieri è un altro dei segnali che certificano un ottimo precampionato da parte del centrocampista, sebbene al momento la sua situazione sia ancora tutta da definire. Parliamo infatti di un giocatore in uscita, chiuso ulteriormente dall’arrivo di Lazar Samardzic. Sensi però sembra voler convincere Simone Inzaghi e l’Inter a dargli una possibilità in nerazzurro e lo sta facendo nel migliore dei modi: lavorando duro e mostrando le sue qualità.

INVERSIONE DI TENDENZA – I mezzi tecnici di Stefano Sensi non si discutono. A incutere timore, però, è la sua tenuta fisica e la propensione agli infortuni. Sebbene la scorsa stagione, in prestito al Monza, la tendenza sembra essersi invertita. Due sono infatti gli infortuni subiti dal centrocampista e soltanto uno di questi a livello muscolare. Andando a ripercorrere la cronaca degli infortuni di Sensi dello scorso anno, infatti, sono sei le partite saltate e 28 invece le presenze. Cinque assenze dovute alla frattura del perone: un infortunio, in questo caso, dovuto alla sfortuna e “mitigato” dal Mondiale che ha permesso al giocatore di recuperare senza perdere troppe partite. Una sola, invece, l’assenza dovuta a problemi muscolari. Insomma, un Sensi in queste condizioni potrebbe sicuramente fare comodo all’Inter. Lo si è visto in questo precampionato.