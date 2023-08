Sensi, Inter prendi una decisione: tempo in scadenza

Stefano Sensi è uno dei protagonisti di questo precampionato e del mercato. Le sue convincenti prestazioni e il nulla di fatto per l’arrivo di Lazar Samardzic all’Inter portano a diverse valutazioni. Ma bisogna fare in fretta, perché il tempo scorre. E il contratto va verso la scadenza.

QUALI PIANI? – L’Inter deve decidere e in fretta quello che sarà il futuro di Stefano Sensi. Da una parte c’è chi vorrebbe che restasse in nerazzurro, grazie anche alle convincenti prestazioni in questo precampionato. Dall’altra, chi vorrebbe cederlo vista la sua inaffidabilità dal punto di vista della tenuta fisica. Con l’arrivo di Lazar Samardzic, l’addio di Stefano Sensi sarebbe stato praticamente certo. Ma dal momento che la trattativa per il serbo è ufficialmente saltata, restano da capire quelli che sarebbero i piani dell’Inter per il centrocampista ex Sassuolo.

IL TEMPO SCORRE – Comunque vada, è necessario che l’Inter decida in fretta. Se Stefano Sensi è sul mercato, bisogna darsi da fare per cercare acquirenti. Che, nonostante tutto, al momento latitano. La sua partenza lascerebbe poi un buco a centrocampo, il che costringerebbe la società a dover correre ai ripari con pochi giorni a disposizione. Non solo. Per valutare la situazione di Sensi bisogna per forza pensare anche al suo contratto in scadenza nel 2024. Anche qui servirà prendere una decisione: rinnovarlo o, in caso di permanenza, perderlo a zero il prossimo anno? Su Sensi le incognite sono tante e, per ora, i piani della società su di lui non sembrano essere chiari. Ma il tempo scorre velocemente.