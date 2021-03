Sensi in campo con l’Italia? Conte e l’Inter spettatori interessati

Stefano Sensi potrebbe mettere minuti nelle gambe nelle prossime partite con la nazionale. Spettatori interessati dei progressi del centrocampista ci saranno ovviamente Antonio Conte e l’Inter

Questa sera l’Italia scenderà in campo in casa della Bulgaria per la seconda partita di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 e tra i giocatori azzurri che scenderanno in campo potrebbe esserci anche Stefano Sensi (leggi qui). Il commissario tecnico Roberto Mancini non ha mai smesso di avere fiducia nel centrocampista dell’Inter nonostante i suoi innumerevoli problemi fisici che lo hanno condizionato nell’ultimo anno e mezzo facendolo finire di fatto ai margini dell’Inter, quindi è presumibile che l’ex Sassuolo, o stasera contro la Bulgaria, o alla prossima contro la Lituania, giocherà almeno qualche minuto. In questo caso l’Inter e il tecnico Antonio Conte saranno ovviamente spettatori interessati. Recuperare uno Stefano Sensi in più alla causa scudetto dei nerazzurri per la volata finale delle ultime 11 gare di campionato sarebbe senza dubbio importante e le partite con la nazionale rappresentano una ghiotta occasione per rivederlo in campo e poter valutare se quel folletto ammirato nei primi mesi della gestione Conte esiste ancora o si è definitivamente perso in un lungo tunnel di cartelle cliniche.