Sensi, il futuro è ora: Inter-Udinese per convincere sia Conte che Mancini

Inter-Udinese è una partita che porta sicuramente dolci ricordi alla mente di Stefano Sensi. L’ultima volta, infatti, la sfida fu decisa proprio da un suo gol (vedi articolo). Oggi le cose sono cambiate, ma potrebbe essere la sua occasione per il futuro. Tra Conte e Mancini.

CONVINCENTE – Stefano Sensi potrebbe avere una grandissima occasione in Inter-Udinese di domani. Una sfida dove Antonio Conte sicuramente darà spazio anche a chi, questa stagione, ne ha avuto di meno. Come il centrocampista, che già nel suo primo Inter-Udinese dal suo arrivo a Milano (nell’ormai lontano 2019) fu decisivo con la rete che valse l’1-0 e i tre punti. Da quel momento, molte cose sono cambiate nella carriera di Sensi. Colpa di una lunga serie di infortuni che ne hanno minato condizione fisica ed affidabilità. Ecco perché questa è una grande occasione per il suo futuro.

DOPPIA CHANCE – Sensi, infatti, deve giocarsi il suo futuro. Sia prossimo, che lontano. Convincendo sia Roberto Mancini che proprio Antonio Conte. Il centrocampista nerazzurro è infatti nella lista dei Preconvocati a Euro 2020 con l’Italia e quella di domani potrebbe essere una partita che darà grandi indicazioni al Commissario Tecnico su un suo utilizzo nella più prestigiosa competizione europea per le Nazionali. Ma anche tra i possibili partenti in estate sul mercato. A meno che non si guadagni una seconda grande possibilità. Già partendo da domani. Da Inter-Udinese.