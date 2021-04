Sensi, finale di stagione leggermente positivo ma non basta: Inter riflette

Sensi all’Inter sembrerebbe aver ritrovato serenità e continuità. Prestazioni comunque positive quando chiamato in causa ma non basta. A fine stagione la società rifletterà sul suo futuro.

FUTURO INCERTO – Sensi dopo una stagione caratterizzata da tanti infortuni, non è riuscito più a ritrovare continuità all’Inter, soprattutto da titolare. Un lontano parente rispetto il calciatore ammirato le prime giornate della scorsa stagione. Il calciatore nel corso di questi mesi ha lavorato tanto con lo staff medico, per cercare di lavorare proprio sui problemi fisici che lo hanno costretto a stare lontano dal campo di allenamento e in particolare dietro i ritmi della squadra. Antonio Conte per questa stagione ormai da tempo ha già deciso il suo undici titolare che probabilmente lo porterà a vincere il suo primo scudetto nerazzurro, ma a 11 punti dai secondi in classifica, queste ultime cinque partite potrebbero essere fondamentali per l’utilizzo del centrocampista italiano. Al termine della stagione la società deciderà cosa fare con lui, se rischiare di tenerlo oppure valutare qualche possibile offerta, considerando comunque la cifra importante pagata dalla società. Le qualità tecniche del calciatore restano fuori discussione e ammirate anche dallo stesso Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini.