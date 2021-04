Sensi di nuovo titolare dopo sei mesi: si vedono segni di rinascita

In Inter-Cagliari di ieri, Stefano Sensi è tornato titolare in nerazzurro dopo oltre sei mesi. E le differenze sono nette.

INIZIA LA RISALITA – Stefano Sensi sta vivendo una stagione con l’Inter ancor più altalenante della prima. Il 2020/21 doveva essere l’anno della rinascita per il numero 12, nella speranza di vederlo tornare ai fasti del settembre 2019. Inutile ripercorrere l’ultimo semestre nerazzurro dell’ex Sassuolo: la ricerca di se stesso non è ancora finita, e lo sappiamo. Tuttavia, ieri contro il Cagliari si sono visti dei timidi segnali di rinascita.

DOPO TEMPO IMMEMORE – Ieri il nome di Sensi figurava tra i titolari nella distinta di Inter-Cagliari. Ed era solo la seconda volta in stagione che succedeva. La prima? Il 30 settembre, a Benevento, nel recupero della prima giornata. Allora arrivarono a sessantotto i minuti in campo, ieri addirittura ottanta, il massimo stagionale. La prestazione di ieri è in generale più positiva rispetto a quella di settembre, e lo dicono i numeri.

NUMERI POSITIVI – Sensi spicca rispetto a molti compagni per una dote, in particolare, ed è la capacità di verticalizzare. E già a novembre e dicembre Antonio Conte era tornato ad apprezzare la visione verticale del numero 12. Che anche ieri, ogni volta che il Cagliari lo consentiva, cercava lo spunto in avanti. Per la precisione, sono 36 i palloni in avanti giocati da Sensi. Meno sia di Brozovic (53) che di Eriksen (50), per carità, ma sono dettagli. Ed ha pure trovato un tiro velenoso verso la porta, rischiando di tornare al gol con la maglia dell’Inter.

NUOVO PIANO C – Il centrocampo dell’Inter di ieri era più che inedito. Ed è forse quello col più alto tasso qualitativo da quando Conte allena i nerazzurri. L’assenza di un interditore preoccupava alcuni tifosi all’inizio, nello specifico quelli che ancora non riescono a leggere l’importanza di Marcelo Brozovic in questa squadra. Buona la prima, si direbbe a teatro: ora Conte sa di avere un ulteriore piano per la sua mediana.