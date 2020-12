Sensi determinante in Inter-Napoli. Recupero fondamentale per Conte

Sensi determinante in Inter-Napoli. Recupero fondamentale per Conte

Stefano Sensi

Stefano Sensi, nella serata di ieri, è stato uno dei protagonisti del successo dell’Inter ai danni del Napoli. Il centrocampista italiano, è stato determinante con il suo ingresso in campo, aiutando anche a procurare il rigore.



IL RITORNO – Stefano Sensi nella serata di ieri, è stato determinante. L’ingresso dell’ex Sassuolo, al posto di Marcelo Brozovic, ha portato al vantaggio dei nerazzurri: è dai suoi piedi, infatti, che nasce l’azione che ha portato al rigore conquistato da Matteo Darmian. Il numero 12, inoltre, in un finale di partita segnato dalla sofferenza degli uomini di Antonio Conte, ha conquistato dei calci di punizione fondamentali per spezzare la manovra della squadra di Gennaro Gattuso. Il recupero di Sensi è certamente una buona notizia per il tecnico, che ne ha anche parlato in conferenza stampa (vedi articolo).

ACQUISTO – Sensi potrà essere definito quasi un “nuovo” acquisto per l’Inter di Conte. A causa degli infortuni, infatti, il talento ex Sassuolo nella scorsa stagione ha disputato appena venti partite, di cui molte da subentrato. E troppo spesso è stato fra gli indisponibili. Ma un Sensi in forma e determinato, come quello dell’inizio della scorsa stagione, può essere l’arma in più per un’Inter che punta decisamente in alto.