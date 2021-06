Sensi, convocazione per l’Europeo occasione: Inter spettatrice interessata

Sensi è stato convocato da Roberto Mancini per la spedizione azzurra che parteciperà ad Euro 2020. Per il centrocampista dell’Inter si tratta di un’occasione importante: dovrà dimostrare di essere tornato ai suoi livelli.

OCCASIONE – Nella serata di ieri il CT Mancini ha diramato i nomi dei 26 calciatori che rappresenteranno la Nazionale italiana ad Euro 2020. Fra i ventisei selezionati figura Stefano Sensi: ottime notizie per il centrocampista dell‘Inter, in dubbio fino all’ultimo a causa dei numerosi infortuni che lo hanno afflitto nel corso dell’ultimo anno e mezzo. Per Sensi, l’Europeo, rappresenta un’occasione unica: il centrocampista, infatti, si gioca una buona fetta di riconferma nella nuova Inter di Simone Inzaghi.

DUBBI – Su Sensi, infatti, aleggiano dei dubbi: il calciatore visto negli ultimi mesi è lontano parente di quello ammirato all’inizio della sua avventura all’Inter e, i problemi fisici, continuano a tormentarlo: ecco perché, un Europeo giocato ad alto livello, consentirebbe a Sensi di scacciare le voci che lo vorrebbero lontano da Appiano Gentile. Sensi rappresenta un patrimonio dell’Inter che va valorizzato: Inzaghi ne è consapevole, ed ogni decisione sul futuro del centrocampista è rimandata a dopo l’Europeo. Ma, in caso di esperienza non positiva, potrebbero aprirsi nuovi scenari.

MERCATO – Come è noto il movimento calcistico sta vivendo un momento di austerity generale e l’Inter non fa eccezione: in caso di offerta per Sensi, la squadra nerazzurra, potrebbe valutare la cessione. Certo, servirebbe la cifra giusta, anche perché il club nerazzurro non si priverebbe del talento ex Sassuolo a cuor leggero. Ed un Europeo giocato ad alto livello potrebbe aiutare, in un senso o nell’altro. Il futuro di Sensi verrà delineato, presumibilmente, nelle prossime settimane.