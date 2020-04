Sensi, Chiesa e non solo. Ital-Inter, linea tracciata: ok Conte, tutti i nomi

L’Inter valuta diverse alternative per completare la rosa in vista della prossima stagione. Molti nomi vengono accostati ai nerazzurri, a caccia dei giusti profili per Antonio Conte. Sensi da riscattare, ma occhio agli altri italiani per il centrocampo. Chiesa sarà una priorità?

CENTROCAMPO ITALIANO – La linea tracciata dall’Inter sul mercato appare chiara. Giovani, forti e italiani per formare un gruppo saldo e talentuoso per costruire i successi presenti e futuri. Da Tonali a Castrovilli, con un piccolissimo spiraglio per Pellegrini e c’è chi ancora accosta Zaniolo: i nerazzurri sono pronti a investire su almeno uno dei migliori profili di prospettiva in Italia. Un’inversione di tendenza importante rispetto a solo qualche anno fa, in pieno stile Marotta e Zhang. Non si parla di trattative facile, soprattutto per prezzi e concorrenza. Allo stesso tempo, si va verso il riscatto per Stefano Sensi: un talento frenato dagli infortuni, ma su cui puntare forte.

IL COLPO SU CUI PUNTARE – E non manca la concorrenza neanche per Federico Chiesa. Il talento della Fiorentina sembra il prototipo perfetto di calciatore che piace ad Antonio Conte. Un calciatore moderno in grado di garantire corsa, ritmi altissimi per tutta la partita e allo stesso tempo qualità. Che venga utilizzato da esterno a 5 o da seconda punta, l’Inter sembra decisa: sarà lui, al netto della concorrenza della Juventus, il colpo dell’estate nerazzurra?