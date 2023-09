Sensi, Asllani, Agoumé… E ora? Con Klaassen si riapre il mercato

L’arrivo di Davy Klaassen, già a Milano per svolgere le visite mediche con l’Inter, porta a ulteriori valutazioni relative soprattutto al mercato in uscita: otto ora i centrocampisti a disposizione di Simone Inzaghi, con i nomi di Stefano Sensi, Kristjan Asllani e Lucien Agoumé sul filo.

CENTROCAMPO AFFOLLATO – Davy Klaassen è in procinto di diventare un nuovo centrocampista dell’Inter. Visite mediche in corso a Milano proprio in questi minuti, prima di chiudere l’iter che lo porti ufficialmente a essere un giocatore a disposizione di Simone Inzaghi. Ma la domanda chiave, nell’ultimo giorno di calciomercato, è una: chi lascerà la squadra? Al momento con la permanenza di Stefano Sensi, Kristjan Asllani e Lucien Agoumé, sono ben otto i giocatori ad affollare il centrocampo. L’obiettivo è averne, numericamente, sei. Anche perché non tutti potranno essere registrati per la Champions League.

CHI IN USCITA? – La situazione al momento non vede offerte note per Sensi, Asllani e Agoumé. Con il primo in scadenza di contratto nel giugno del 2024, il secondo che vorrebbe giocarsi le sue chance all’Inter e il terzo che partirebbe con ogni probabilità soltanto in prestito dopo le avventure a titolo temporaneo degli scorsi anni. Il tempo, inoltre, scorre veloce. Alle 20 di questa sera, infatti, chiuderà ufficialmente la sessione di calciomercato. E allora chi potrà partire? Difficile dirlo ora. Anche se la velocità della chiusura per la trattativa legata a Klaassen potrebbe anche significare che, sottotraccia, la dirigenza nerazzurra ha già in mano offerte per uno tra Sensi, Asllani e Agoumé. O anche per due dei tre. Non resta che attendere.