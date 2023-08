Sensi ancora in bilico: col Cagliari arriverà un segnale da Inzaghi?

Stefano Sensi non è ancora del tutto sicuro del suo ruolo all’Inter. Nella sfida col Cagliari Inzaghi potrebbe mandargli un segnale.

ANCORA IN BILICO – Dopo le tante voci estive, il futuro di Stefano Sensi è ancora in bilico. A pochi giorni dalla chiusura del mercato non è chiaro quale sia la sua situazione. Se sia veramente riuscito a convincere Inzaghi con un precampionato brillante. E in questo senso Cagliari-Inter potrebbe dare un segnale.

IN PANCHINA ALLA PRIMA – Nell’esordio stagionale col Monza Inzaghi ha fatto una scelta abbastanza netta sui suoi centrocampisti. I cinque cambi non hanno coinvolto nessun elemento della mediana, con Frattesi entrato negli ultimi dieci minuti solo in vece di Lautaro Martinez. Sensi quindi non ha avuto spazio. Nemmeno un minuto. Lasciando quindi la sua situazione in bilico. Col Cagliari cambierà qualcosa?

CAMBIAMENTO? – Col Monza, per fare un esempio, Inzaghi ha dato un segnale chiaro a Correa. Che infatti dopo pochi giorni si è trovato una nuova squadra. Non facendolo giocare gli ha reso chiara la sua situazione. Al contrario, se Sensi mettesse piede in campo col Cagliari potrebbe essere un segnale della nuova fiducia in lui. Arrivando così a mettere fine all’incertezza.