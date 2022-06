Senesi, obiettivo dell’Inter? Idea interessante, ad una condizione

L’Inter è alla ricerca di un difensore per completare il reparto. Oltre al nome di Bremer si fa quello di Senesi, difensore argentino in forza al Feyenoord

OBIETTIVO – L’Inter, nel corso dell’estate, potrebbe rivoluzionare il reparto difensivo. Al netto della possibile partenza di Bastoni, oggetto del desiderio del Tottenham, i nerazzurri perderanno due tasselli nel reparto difensivo: Ranocchia e Kolarov, che non rinnoveranno il loro contratto. A prescindere, quindi, da eventuali uscite pesanti, l’Inter dovrà rimpolpare il reparto arretrato, in vista di una stagione in cui la squadra di Inzaghi vorrà fare bene in tutte le competizioni. Il nome nuovo è quello di Marcos Senesi, difensore argentino classe 97′ in forza al Feyenoord.

CARATTERISTICHE – Senesi rappresenta un’occasione di mercato. Il difensore argentino, mancino di piede, ha disputato un’ottima stagione con il club olandese: in campionato ha disputato 31 partite, segnando anche 2 gol e fornendo due assist. Ottime anche le sue prestazioni in Conference League dove, con il suo aiuto, il Feyenoord ha raggiunto la finale, poi persa, contro la Roma. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2023 e, quindi l’Inter potrebbe arrivare al difensore con un esborso economico non eccessivo. Il colpo Senesi, quindi, è fattibile e arricchirebbe di una pedina interessante la retroguardia nerazzurra a patto, però, di non cedere nessun pezzo da novanta: Senesi, per caratteristiche, non può sostituire Bastoni.