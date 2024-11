Seconda squadra Inter Under-23: ecco quale sarebbe la rosa nel 2025/26

La seconda squadra Inter Under-23 è un progetto che si farà ma non è ancora certa la stagione di debutto. L’ipotesi che vede la società nerazzurra ai nastri di partenza della prossima Serie C con una rosa che faccia da collante tra la Prima Squadra e il Settore Giovanile è ancora in piedi

MILANO – Il progetto seconda squadra è argomento all’ordine del giorno in casa nerazzurra. L’ipotesi che l’Inter debutti in Serie C con la sua formazione Under-23 continua a far parlare. Per l’eventuale ufficialità bisogna aspettare la nuova stagione. E nel caso ci sia la fumata bianca, la rosa della nuova Inter Under-23 sarebbe pressocché già fatta. I migliori tesserati nati dal 2003 in poi ma anche qualche profilo un po’ più “stagionato”. Possibilmente ma non necessariamente prodotto del vivaio nerazzurro. E qualche nome “storico” interessante si potrebbe già ipotizzare.

Inter al lavoro per allestire la rosa U23: tanti nomi in ballo

PRIMAVERA 2.0 – Rosa nerazzurra quasi scontata, prendendo come riferimento l’attuale Inter Under-20 ma non solo. Al più verrebbe integrata ulteriormente con alcuni “acquisti” strategici. Qualche giovane talento ancora acerbo, che potrebbe fare spola tra Prima Squadra e seconda. E qualche prodotto del vivaio già maturo, che dovrebbe dare più garanzie nel campionato di categoria. Ad esempio l’attuale terzo portiere Raffaele Di Gennaro, classe ’93 oggi utile per le liste. Nomi extra che al momento non rientrano in questa lista ipotetica, che esclude volutamente anche i classe 2007. Per gli attuali primavera minorenni Matteo Cocchi, Dilan Zarate e Mattia Mosconi si prospetta una stagione da assoluti protagonisti in Primavera 1 con graduale inserimento in seconda squadra. Discorso diverso per i classe 2005 e 2006 più maturi – come i centrocampisti Thomas Berenbruch e Luka Topalovic – tutti in uscita dal Settore Giovanile per fare il primo salto nel calcio dei “grandi”. Iniziando proprio dalla possibilità Serie C, ovviamente.

Seconda squadra Inter: tanti ex primavera da (ri)valutare a fine stagione

CALCIOMERCATO STRATEGICO – Si parla tanto di seconda squadra Inter ma non bisogna fare confusione con i nomi realmente “coinvolgibili” nel progetto. A fine stagione l’Inter farà i conti con i rientri dai prestiti ma anche con eventuali opzioni di riscatto e contro-riscatto. Qualcuno rientrerà ad Appiano Gentile (CO) per essere valutato da Simone Inzaghi ma altri probabilmente resteranno altrove. Tanti i nomi in ballo, quindi quelli presi in considerazione sono solo teorici. In ogni caso la seconda squadra in Serie C non sarà argomento per chi si sta già ritagliando dello spazio importante in Serie A con altre maglie. Difficile che Filip Stankovic (Venezia, 2002) scenda doppiamente di categoria, a meno che l’Inter non decida di promuoverlo in Prima Squadra nel ruolo di terzo portiere garantendogli minutaggio in Serie C come titolare. Più facile che lo faccia come esterno sinistro il compagno di squadra Franco Carboni (Venezia, 2003), che deve ritrovarsi dopo un paio di annate e prestiti deludenti. Lo stesso dicasi per il fratello minore Aleksandar Stankovic (Lucerna, 2005), che potrebbe diventare il perno del centrocampo dell’Inter Under-23 (e magari anche il capitano?) con l’obiettivo di entrare nelle rotazioni di Inzaghi. Discorso analogo per l’esterno alto Issiaka Kamate (AVS, 2004), ultimo a lasciare Appiano Gentile in estate ma che tornerebbe volentieri a “casa” per continuare a studiare da quinto nel 3-5-2 inzaghiano.

Inter Under-23 step intermedio per arrivare in Prima Squadra con Inzaghi

POTENZIALI STELLE – Il progetto seconda squadra Inter servirà a valorizzare i talenti che hanno bisogno di più tempo per emergere. Per questo i nomi più importanti difficilmente ne faranno parte. Qualcuno, però, potrebbe convincersi ad accettare la discesa in Serie C pur di tornare a vestire la maglia nerazzurra e restare legato all’ambiente Inter. E al sogno Serie A. In Serie B è da valutare Alessandro Fontanarosa (Reggiana, 2003), che potrebbe guidare la difesa della nuova Inter Under-23. Lo stesso dicasi per Ebenezer Akinsamiro (Sampdoria, 2004) a centrocampo. L’attaccante Pio Esposito (Spezia, 2005) sarebbe il centravanti ideale per la seconda squadra, con vista sull’Inter di Inzaghi, ma prima verranno valutate opzioni di prestito in Serie A. In caso di allestimento dell’Inter Under-23, queste tre potrebbero essere le stelle della seconda squadra nerazzurra. Quasi da “fuori categoria”, così da dare l’esempio di valorizzazione in chiave Prima Squadra. Un vero lusso per la categoria. Tutti i giovani attualmente in prestito in Serie C, invece, hanno quasi la certezza di far parte del progetto. Così come i talenti in uscita dall’Inter Under-20 dopo l’ultima stagione in Primavera sotto la guida di Andrea Zanchetta, che è anche uno dei papabili allenatori dell’Inter Under-23. Di seguito quella che potrebbe essere la seconda squadra Inter Under-23 in Serie C nella stagione 2025/26 in attesa di notizie ben più concrete.

Seconda squadra Inter Under-23: la rosa ipotetica per la stagione 2025/26 in Serie C

U20. Alessandro CALLIGARIS | Portiere (2005)

A. Raffaele DI GENNARO | Portiere (1993)*

U20. Matteo ZAMARIAN | Portiere (2006)

U20. Mike AIDOO | Difensore (2005)

U20. Christos ALEXIOU | Difensore (2005)

Reggiana. Alessandro FONTANAROSA | Difensore (2003)**

U20. Matteo MOTTA | Difensore (2005)

U20. ALEX PEREZ | Difensore (2006)***

U20. Gabriele RE CECCONI | Difensore (2006)

Alcione Milano. Giacomo STABILE | Difensore (2005)

Pergolettese. Francesco STANTE | Difensore (2005)

Sampdoria. Ebenezer AKINSANMIRO | Centrocampista (2004)**

U20. Thomas BERENBRUCH | Centrocampista (2005)

U20. Leonardo BOVO | Centrocampista (2005)

U20. Giacomo DE PIERI | Centrocampista (2006)

Perugia. Luca DI MAGGIO | Centrocampista (2005)

AVS. Issiaka KAMATE | Centrocampista (2004)

U20. Daniele QUIETO | Centrocampista (2005)

Lucerna. ALEKSANDAR STANKOVIC | Centrocampista (2005)

U20. Luka TOPALOVIC | Centrocampista (2006)***

U20. Matteo VENTURINI | Centrocampista (2006)

U20. Mattia ZANCHETTA | Centrocampista (2006)

Spezia. Pio ESPOSITO | Attaccante (2005)**

U20. Matteo LAVELLI | Attaccante (2006)

Novara. Enoch OWUSU | Attaccante (2005)

U20. THIAGO ROMANO | Attaccante (2006)***

Foggia. Makhtarlayi SARR | Attaccante (2004)

U20. Matteo SPINACCÈ | Attaccante (2006)

Lecco. Jan ZUBEREK | Attaccante (2004)

* supposizione che nasce dall’idea di arricchire la rosa di profili più esperti

** da valutare in base a potenziali offerte in arrivo da Serie A e/o Serie B

*** acquistati in estate per la Primavera proprio in ottica seconda squadra