Sebastiano Esposito protagonista inaspettato: l’Inter lo aspetta

Sebastiano Esposito è il protagonista inaspettato di questo Mondiale per Club dell’Inter. L’attaccante ha già fatto due partite da titolare, stasera con la Fluminense sarà la terza.

MERCATO – Prima del Mondiale per Club l’Inter ha cercato un attaccante per non arrivare con esuberi obbligati a giocare titolari o a partita in corso. La dirigenza non è riuscita a chiudere in tempo per Ange-Yoan Bonny dal Parma ed ha lasciato a Cristian Chivu un bel problema da risolvere. Già dal Monterrey l’allenatore ha dovuto fare affidamento a uno di quelli di cui si parla in uscita: Sebastiano Esposito. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e la sua valutazione è di 10 milioni di euro circa.

IMPIEGO – La Fiorentina segue Sebastiano Esposito e lo vorrebbe nonostante la conferma di Albert Gudmundsson. L’attaccante però ha ancora una grande responsabilità a cui rispondere: il Mondiale per Club con l’Inter. Anche contro la Fluminense il calciatore sarà titolare al fianco di Lautaro Martinez, il motivo è l’infortunio del fratello Francesco Pio. Per Sebastiano Esposito sarà la terza partita da titolare su quattro del torneo e va ancora a caccia del primo gol. Contro il Monterrey ci è arrivato vicinissimo nel primo tempo, con gli Urawa Reds è uscito dal campo dopo 45 minuti. Dalle 21 è chiamato a rispondere all’appello per attrarre concorrenti sul mercato per il suo futuro.