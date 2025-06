Sebastiano Esposito ha un’occasione inaspettata al Mondiale per Club

Il Mondiale per Club è la grande occasione di Sebastiano Esposito. L’attaccante si è trovato all’Inter un po’ per caso, e sempre per delle coincidenze è l’unica vera alternativa di Chivu nel ruolo.

UN MONDIALE ALL’IMPROVVISO – Sebastiano Esposito si trova oggi all’Inter un po’ per caso. Dopo anni di grandi peregrinazioni in cui ha cambiato squadra quasi sempre ogni sei mesi, a Empoli sembrava aver trovato la sua dimensione. La retrocessione dei toscani però ha compromesso il suo riscatto, facendogli perdere anche la squadra in cui finalmente si era stabilizzato. Fosse un’estate normale lo stabiese sarebbe ad aspettare il ritiro per poi cercare una nuova sistemazione. Il Mondiale per Club però cambia le carte in tavola. E diventa un’occasione più unica che rara.

OCCASIONE DAL DESTINO – Esposito all’improvviso non è all’Inter a correre tra i cinesini e ad aspettare l’amichevole con la rappresentativa locale, ma in un torneo ufficiale a giocarsi un posto in attacco. La vetrina è di portata mondiale, è il caso di dirlo, e arriva proprio dopo la sua miglior stagione in assoluto. Non bastasse questo punto di partenza, le coincidenze lo mettono ancora più in prima fila. Tanto da rischiare di trovarsi a giocare titolare.

UNICA ALTERNATIVA – La composizione dell’attacco infatti già di suo apriva una finestra per l’ex Empoli. Esposito come punto di partenza è uno dei giocatori a disposizione di Chivu con Lautaro, Thuram e suo fratello Pio. Taremi avrebbe dovuto arrivare in USA in un secondo momento, ma i problemi geopolitici lo hanno escluso. In più Pio è infortunato e salterà le prime gare dopo aver dato forfait anche per l’Europeo Under 21. Sebastiano quindi diventa la terza punta dell’Inter. L’unica alternativa disponibile per i due titolari. Destinato quindi a un ruolo di spessore. Come si diceva, anche da titolare. L’occasione della vita per l’attaccante. Che può rilanciare completamente la sua carriera, sia all’Inter che facendosi vedere da altre squadre di livello.