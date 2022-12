Scontro Lautaro Martinez-Dumfries ai Mondiali, quale momento per i due?

La prossima sfida dei quarti di finale sarà molto interessante per l’Inter e Simone Inzaghi. Venerdì alle ore 20:00 Olanda e Argentina si scontreranno per guadagnare il pass per la semifinale dei Mondiali. Lautaro Martinez e Dumfries saranno protagonisti ma in modo diverso.

PROTAGONISTI – Venerdì alle ore 20:00 Olanda e Argentina si scontreranno nella sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali. 3 giocatori nerazzurri saranno presenti, ma solamente 2 sperano di poter essere protagonisti. Lautaro Martinez per la Seleccion e Denzel Dumfries per gli Oranje sono pronti per darsi battaglia al Lusail Iconic Stadium. I due giocatori dell’Inter vivono un momento completamente opposto: il primo ha giocato solamente 180 minuti circa, non segnando mai e lasciando ormai il posto all’attaccante del Manchester City Julian Alvarez. Il secondo non ha mai saltato un minuto, giocato 4 partite su 4 e deciso la sfida dell’Olanda contro gli Stati Uniti con 1 gol e 2 assist. L’Inter e Simone Inzaghi saranno spettatori speciali della partita, aspettando il ritorno a Milano di 1 dei 2 calciatori.