Scamacca, tentativo Inter a gennaio? Difficile, ma ruolo già definito

Gianluca Scamacca continua a essere uno dei nomi sulla lista dell’Inter per rinfoltire l’attacco (vedi articolo). Magari già per gennaio, vista la necessità di avere un attaccante dalle caratteristiche simili a quelle di Edin Dzeko. Per svariati motivi, però, la trattativa con il Sassuolo resta complicata.

RUOLO DEFINITO – Gianluca Scamacca resta sempre nei radar dell’Inter. Dopo i tentativi in estate per arrivare all’attaccante neroverde, il prossimo tentativo potrebbe arrivare già a gennaio. I motivi sono presto detti: ai nerazzurri serve un attaccante dalle caratteristiche simili a quelle di Edin Dzeko, fondamentale per il gioco di Simone Inzaghi. Il bosniaco, per limiti di età, non può essere un titolare fisso per ogni incontro e per tutti i 90 minuti. Avere quindi un vice come Scamacca sarebbe molto importante. Specialmente in un attacco dove ben tre elementi rischiano di essere assenti dopo ogni sosta delle nazionali a causa della folle programmazione delle partite in Sudamerica.

Scamacca all’Inter? Tutte le difficoltà di una possibile trattativa

OSTACOLI – Nonostante però il ruolo per Gianluca Scamacca all’Inter sarebbe già definito, sono diverse le difficoltà di una trattativa (specialmente già a gennaio…) con il Sassuolo. La più ovvia: il budget di mercato. Al momento in casa nerazzurra è impensabile poter investire per acquistare nuovi giocatori, come ampiamente dimostrato anche dal mercato della scorsa estate. L’unica opzione per arrivare a Scamacca sarebbe quella di imbastire un’operazione come quella che ha portato Locatelli alla Juventus. Oppure puntare su uno scambio di prestiti, magari inserendo un giovane come Martin Satriano nella trattativa. Ma il tutto dipende chiaramente anche dalla situazione di Alexis Sanchez: solo una sua partenza darebbe il via ai discorsi per portare Gianluca Scamacca in nerazzurro. E regalare un vice-Dzeko a Simone Inzaghi.