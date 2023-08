Scamacca e Frattesi, la strategia Inter riunisce due amici?

L’Inter sul mercato punta a giocatori con un determinato profilo. In cui rientrano in particolare Frattesi, già arrivato, e Scamacca, ora vicinissimo. Due giocatori che sono anche amici.

IDENTIKIT DEGLI ACQUISTI – Il mercato dell’Inter ha delle linee guida che valgono in generale, a prescindere dai singoli nomi. Alcune di queste prevedono di puntare su giocatori giovani, di talento, con esperienza in Serie A e italiani. Un profilo in cui rientra appieno Frattesi, già arrivato come rinforzo per il centrocampo dopo la cessione di Brozovic. Ma che vale anche per Scamacca. Che non a caso è diventato la punta balzata all’improvviso in pole position per l’attacco nerazzurro 2023-2024.

PROFILO GIUSTO, CON UN EXTRA – L’ex Sassuolo infatti è un classe 1999 che ha già dimostrato di poter avere un impatto di livello in Serie A. Con le maglie di Genoa e Sassuolo ha messo insieme ventiquattro reti in due stagioni. Che lo hanno portato anche a vestire la maglia dell’Italia. Talento, giovane, con esperienza, e italiano. Ma c’è un elemento ulteriore a legare questi due profili. Una questione personale.

AMICI RIUNITI – Frattesi e Scamacca infatti sono amici. Un rapporto che viene da lontano, dalle giovanili. E consolidato da “grandi” in una stagione a Sassuolo. In cui hanno creato un legame ben evidente in campo. Un feeling tecnico andato in crescendo partita dopo partita. Un riflesso di quanto accadeva fuori dal campo, coi due che stringevano sempre più un legame personale. La strategia di mercato dell’Inter quindi potrebbe portare a riunire due amici con la stessa maglia. Un beneficio tecnico e di spogliatoio.