Scalvini come Bastoni, l’Inter studia le possibilità di acquistare il difensore

Giorgio Scalvini è un giovane talento dell’Atalanta, a cui l’Inter ha mostrato grande interesse. Le trattative con la squadra bergamasca sembrano già iniziate, c’è una seria possibilità per il difensore di fare lo stesso percorso di Alessandro Bastoni.

TALENTO – Giorgio Scalvini è un enorme talento, su questo ci sono pochi dubbi. Quest’ultimi vengono soprattutto pensando a ciò che c’è da sacrificare e alle richieste dell’Atalanta. La società bergamasca spara alto per il suo gioiello: 40 milioni di euro (vedi articolo). Le trattative con l’Inter sembrano già iniziate e ci sono diverse carte da sfruttare. Innanzitutto è stato comunicato un interesse da parte dei nerazzurri di Bergamo per Giovanni Fabbian, giovane calciatore di proprietà dell’Inter e in prestito secco alla Reggina. C’è poi la possibilità di sfruttare una certa via preferenziale nata con lo svilupparsi di diverse trattative, tra cui quella che ha portato Alessandro Bastoni a Milano. Giorgio Scalvini ha già espresso la sua preferenza per l’Inter nel caso in cui arrivasse una cessione.

Scalvini, futuro come Bastoni?

PASSATO – Alessandro Bastoni è stato acquistato dall’Inter nel 2017, prima di andare in prestito per un anno al Parma, dove è definitivamente cresciuto. Il calciatore è sbocciato poi sotto l’impronta di Antonio Conte, che lo ha forgiato al suo primo anno in nerazzurro e lo ha preferito a campioni come Milan Skriniar e Diego Godin. L’Inter ha pagato Bastoni circa 31 milioni, ma la cifra è stata ampiamente giustificata. Ora il difensore rappresenta una colonna portante della squadra per il presente, ma soprattutto per il futuro. Giorgio Scalvini potrebbe compiere lo stesso percorso, solo a giugno però. Nella sessione di mercato estiva l’Inter cercherà di portare ad Appiano Gentile il difensore classe 2003, che ha già giocato 11 partite in questa stagione di Serie A, segnando un gol fondamentale contro la Roma. Il giovane talento ha anche già esordito con l’Italia in Uefa Nations League.