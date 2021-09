Satriano o Sanchez, chi è la quarta punta? Valutazioni anche per gennaio

La permanenza di Martin Satriano all’Inter – senza essere ceduto in prestito – porta una domanda a livello di gerarchie nel reparto offensivo nerazzurro. Tra lui e Alexis Sanchez bisogna capire chi è “ufficialmente” la quarta punta. Anche in vista della prossima sessione di mercato a gennaio.

GERARCHIE – La chiusura del calciomercato ha sentenziato: Martin Satriano resterà all’Inter per giocarsi le sue chance (vedi focus). Troppo rischioso, infatti, lasciarlo partire e rimanere con il solo Alexis Sanchez come alternativa a Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Le condizioni fisiche del cileno non lasciano spazio a dubbi e le valutazioni in tal senso sono necesarie. La permanenza di Satriano, però, pone un altro quesito. Legato, questa volta, a una questione di gerarchie. La quarta punta, infatti, chi sarà tra lui e il cileno?

VALUTAZIONI – Come anticipato, in casa Inter sarà necessario fare alcune valutazioni in queste settimane. Specialmente per quanto riguarda Alexis Sanchez. La pausa delle nazionali e la non convocazione nel Cile sicuramente aiutano Simone Inzaghi e il suo staff in questo senso. Proprio il cileno potrebbe essere fondamentale per la partita contro la Sampdoria, dal momento che Joaquin Correa e Lautaro Martinez rientreranno dalla sosta per le nazionali proprio a ridosso della partita di Marassi. Una valutazione da fare anche su Martin Satriano.

PROSSIMO MERCATO – Le valutazioni del paragrafo precedente non sono necessarie solo per stabilire le gerarchie nell’attacco dell’Inter. Ma anche in vista della prossima finestra di mercato, quella di gennaio. A quel punto, infatti, si capirà se Alexis Sanchez riuscirà a dare garanzie e se Martin Satriano avrà avuto l’occasione di ritagliarsi il suo spazio. Mesi utili per capire se nella sessione invernale bisognerà trovare una soluzione per il cileno o un prestito per l’uruguaiano. Una scelta che, prima di tutto, dovrà ricadere su Simone Inzaghi e il suo staff. Ma anche sul campo.