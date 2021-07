Satriano guida ma l’Inter ha già mandato in rete 12 calciatori: la classifica

Satriano è il volto estivo della nuova Inter di Inzaghi. A dimostrazione di ciò, la classifica marcatori nerazzurra aggiornata dopo la quarta partitella giocata in questo pre-campionato

BOMBER SATRIANO – Un’amichevole (Lugano-Inter) e tre allenamenti congiunti (Inter-Sarnico, Inter-Pro Vercelli e Inter-Pergolettese) per l’Inter di Simone Inzaghi in questo pre-campionato, finora. Solo 2 i gol subiti dal capitano Samir Handanovic, nel giro di 5′, nel corso della Lugano Region Cup. Per il resto, ben 30 i gol segnati dalla squadra nerazzurra. A guidare la classifica marcatori è Martin Satriano con 8 gol. Il classe 2001 uruguayano è andato in rete in tre delle quattro partite giocate dall’Inter, rimanendo a secco solo contro la Pro Vercelli… causa turnover! Il 20enne di Montevideo sta provando in tutti i modi a convincere la società nerazzurra a puntare su di lui per il ruolo di quarta punta, sebbene non sia facile per diversi motivi (vedi focus). Intanto su di lui hanno messo gli occhi diversi club italiani e stranieri. C’è tempo fino al 31 agosto…

CLASSIFICA MARCATORI – Il capocannoniere Satriano è seguito sul podio da altri due giovani compagni di reparto, Andrea Pinamonti a 5 e da Samuele Mulattieri a 4. Nessun tris per il momento. A 2 ci sono Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian, Roberto Gagliardini e il giovane Francesco Nunziatini, classe 2003 appena arrivato dal Livorno per rinforzare la Primavera. Completano la lista Andrea Ranocchia, Federico Dimarco, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu e Facundo Colidio, tutti a quota 1. Tra poco più di 48 ore è prevista un’altra partita (vedi articolo), l’ultima del mese di luglio. Poi un paio di uscite sono previste ad agosto, prima del debutto stagionale in Serie A da campioni d’Italia in carica. Chi sarà il capocannoniere estivo dell’Inter di Inzaghi? Difficile spodestare questo Satriano, anche se il ritorno di Romelu Lukaku (vedi focus) dalle vacanze estive potrebbe togliergli spazio d’ora in avanti…