Satriano conquista tutti al Brest, ottima media realizzativa da titolare

Martin Satriano dopo aver rinnovato il suo contratto con l’Inter è andato a giocare in prestito al Brest dove sta cercando di guadagnarsi una maglia da titolare. Ottima la media realizzativa del giovane prodotto della Primavera trasferitosi in Ligue 1.

ANCORA IN GOL – Satriano sta cominciando a trovare la continuità e al Brest ha già conquistato tutti con i suoi gol. L’attaccante uruguaiano dopo aver rinnovare il suo contratto con l’Inter, si è trasferito in prestito secco in Ligue 1 e nelle ultime due partite ha messo a segno ben tre gol. Contro il Troyes ha trovato una doppietta, mentre nel successivo match contro il Reims si è reso ancora una volta protagonista realizzando il gol dell’1-1 finale. Un’ottima media realizzativa considerando le sole quattro presenze totalizzate in questa stagione. L’Inter si gode a distanza il giovane attaccante, pronto a tornare a casa al termine della stagione.