Satriano in cima alla lista: chi sono i “nuovi” esuberi in casa Inter

Satriano è uno dei tanti esuberi che l’Inter riaccoglierà a Milano nelle prossime settimane ma non è destinato a restare in maglia nerazzurra. La lista dei profili uscenti ormai è quasi sempre la stessa di anno in anno ma stavolta per qualcuno si prospetta l’addio definitivo. Ecco per chi

MILANO – Il 30 giugno 2024 termineranno tutti i contratti dei calciatori ceduti in prestito annuale nell’ultima sessione estiva di calciomercato. Il fiore all’occhiello della “nuova” rosa di Simone Inzaghi a partire dal 1° luglio 2024 è il classe 2005 argentino Valentin Carboni, che rientrerà dal Monza ma senza garanzie di permanenza. Valentin Carboni è una potenziale risorsa per l’Inter, dal momento che non rappresenta un esubero in quanto iscrivibile nelle liste senza problemi. Problemi che, invece, avrebbero praticamente tutti gli altri numerosi esuberi di ritorno a Milano.

Calciomercato Inter: Satriano in cima alla lista degli esuberi

ESUBERO TOP – In cima alla lista degli esuberi, che non resteranno a disposizione di Inzaghi al termine dell’estate, c’è il classe 2001 uruguayano Martin Satriano, che viene da una buona annata al Brest in Ligue 1. Satriano è l’esubero nerazzurro che ha maggior valore di mercato al momento. Il suo prezzo è compreso nel range 5-10 milioni di euro, più vicino ai 10 che ai 5. Il 23enne di Montevideo è sicuramente più facile da piazzare rispetto al classe ’94 argentino Joaquin Correa (Olympique Marsiglia), che viene da un’annata più che deludente e ha uno stipendio fuori portata. Al contrario del “problematico” Correa, che sarà un buco nel bilancio, Satriano adesso può lasciare l’Inter per firmare un contratto più corposo ed essere protagonista.

Chi tornerà a Milano per poi lasciare la maglia nerazzurra

ALTRI ESUBERI – Sulla scia di Satriano e Correa anche altri profili Over-21 che l’Inter non intende trattenere. In difesa il classe ’99 belga Zinho Vanheusden (Standard Liegi) e a centrocampo il classe 2002 francese Lucien Agoumé (Siviglia). Più facile che sia Agoumé a trovare una sistemazione definitiva lontano da Milano, mentre Vanheusden potrebbe essere coinvolto nell’ennesima cessione in prestito. Completa la Top-5 il portiere classe ’97 rumeno Andrei Radu (Bournemouth), che sarà una sicura minusvalenza sul prossimo bilancio dell’Inter. Chiude il pacchetto degli esuberi il classe 2001 italiano Eddie Salcedo (Lecco), che è al polo opposto a quello del compagno di reparto Satriano. Per Salcedo ipotesi risoluzione anticipata con l’Inter?