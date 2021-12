Satriano, a gennaio addio certo? Le ultime sul 48 nerazzurro – TS

L’Inter ha concluso un 2021 da urlo e ora è tempo di capire come muoversi nel mercato invernale, quello di solito, di riparazione. I nerazzurri hanno bisogno di qualche rinforzo? Più che altro servirebbe sfoltire una rosa molto ampia. Un nome che potrebbe salutare è quello di Martin Satriano.

ARRIVEDERCI – Quasi certo l’addio, o meglio, l’arrivederci del numero 48 nerazzurro in questa sessione invernale. Satriano, nonostante un pre-campionato di altissimo livello con 9 reti segnate nelle partite in cui è sceso in campo, quest’anno ha giocato solo 33 minuti complessivi in stagione (vedi articolo). “Inzaghi e la dirigenza dei campioni d’Italia siano convinti delle sue capacità – spiega Tuttosport questa mattina – ma tutto porta a credere che Satriano venga tirato in prestito per sei mesi. L’estate scorsa c’era la fila per lui: Francia, Belgio, Olanda. Oggi la situazione è diversa. Il Brest lo monitora ma anche il Cagliari che però vive una situazione di classifica difficile. Resta la Serie B, ma che non è la A. Chiarezza? Il prossimo mese quando a Milano ci sarà l’agente”.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna