Sassuolo-Inter prova generale verso il Napoli. Dzeko-Lukaku in avanti?

Sassuolo ed Inter si sfideranno in amichevole giovedì 29 alle 17:00. Ultimo test amichevole per gli uomini di Inzaghi e “prova generale” in vista della ripartenza ufficiale contro il Napoli. Il tecnico riproporrà la coppia d’attacco Dzeko-Lukaku?

PROVE GENERALI – Sassuolo-Inter è in programma giovedì 29. Ultima sfida amichevole per i nerazzurri prima della ripartenza ufficiale del 4 gennaio. Il match contro i neroverdi sarà una sorta di prova generale in vista della sfida contro il Napoli. Inzaghi, contro gli uomini di Dionisi, affiderà ancora una volta l’attacco ad Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Il bosniaco, vero e proprio faro della squadra nella prima parte della stagione, è una certezza nello scacchiere tattico di Inzaghi ed ha dato segnali positivi nelle amichevoli disputate durante la sosta. Il belga, nell’ultimo test amichevole contro la Reggina, è stato in campo per 88 minuti, ha siglato un gol, ha colpito un palo ed ha dato risposte incoraggianti. Il match contro i neroverdi sarà un’occasione per i due arieti nerazzurri di affinare ulteriormente l’intesa e mettere minuti importantissimi nelle gambe in vista del big match contro il Napoli.

IN CAMPO? – Contro il Napoli, in caso di altre risposte positive, la coppia d’attacco titolare sarà formata da Lukaku e Dzeko. Lautaro Martinez rientrerà dalle meritate vacanze troppo a ridosso della partita. Correa deve ancora smaltire l’infortunio che gli ha precluso il Mondiale con l’Argentina. L’unico, ad oggi, in grado di insidiare la “nuova” coppia d’attacco nerazzurra è Mkhitaryan, che si è ben comportato da “gregario” offensivo di Dzeko nel corso delle amichevoli disputate nel corso della sosta. Manca sempre meno alla ripartenza ufficiale: riuscirà l’Inter a farsi trovare pronta?