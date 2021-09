Sassuolo-Inter occasione per Correa? L’argentino è recuperato

Correa deve ancora dimostrare qualcosa nel suo inizio all’Inter e la sfida col Sassuolo potrebbe essere l’occasione giusta.

NUOVA OCCASIONE – Sassuolo-Inter potrebbe essere la partita di Joaquin Correa. L’argentino è recuperato dalla botta subita nella sua prima da titolare, vale a dire contro il Bologna. A quella gara è seguito un lento recupero che ha portato all’ingresso al minuto 56 contro lo Shakhar. Una partita in cui si è mostrato ancora una volta poco inserito nel contesto di squadra, ma anche capace di trovare giocate potenzialmente decisive. Vista la brutta prestazione dei due titolari consueti dell’attacco in Champions, Inzaghi potrebbe decidere di puntare su di lui.

DIMOSTRARSI OPZIONE CONCRETA – Davanti per l’Inter serve una scintilla. I numeri dell’attacco, in campionato, sono ottimi. Ma è evidente che Dzeko e Lautaro Martinez stiano mostrando dei limiti. Come coppia e come singoli. Serve trovare delle alternative. E questo chiama in causa in primi proprio Correa. L’argentino è arrivato come colpo del mercato estivo su esplicita richiesta di Inzaghi. Che lo conosce bene dopo anni insieme alla Lazio. Il tempo passa e serve una dimostrazione in campo dopo la fantastica doppietta all’esordio. Il Sassuolo sembra la sua occasione.