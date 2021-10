Sassuolo-Inter è anche Rogerio-Dumfries, sfida fisica su quella fascia

Una sfida all’interno di Sassolo-Inter è quella sulla fascia tra Rogerio e Dumfries. I due possono sfidarsi sul piano fisico.

SFIDA DI FASCIA – Non si sa ancora se Dumfries sarà confermato da titolare contro il Sassuolo. Ma sulla fascia destra troverà un avversario con cui battagliare un’accelerazione dopo l’altra. Il terzino sinistro di Dionisi infatti è Rogerio. Un elemento che può sfidare l’olandese anche sulle suo doti migliori.

AVVERSARIO FISICO – Rogerio è una sicurezza sulla fascia sinistra dei neroverdi. Presente e pronto a portare il suo contributo in termini di corsa e strappi fisici. Uno dei pochi con doti fisiche tanto spiccate nella rosa di Dionisi. Un ottimo complemento a Boga su quella fascia. E una sfida diretta proprio per Dumfries. L’olandese infatti, per quanto debba ancora raffinarsi coi movimenti tattici, a livello fisico ha già dimostrato di poter fare la differenza. È grosso, è rapido, è veloce. E contro il Sassulo avrà un avversario che può sfidarlo in questi campi. Un test per il numero due.