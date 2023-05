Sassuolo, lo stato di forma in vista dell’Inter: vittoria di prestigio

Il Sassuolo si prepara a raggiungere l’Inter a San Siro, in vista della sfida di domani in programma alle ore 20.45 e valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Alessio Dionisi arriva alla sfida contro i nerazzurri con uno stato di forma altalenante, ma una vittoria importante contro una big.

STATO DI FORMA – È uno stato di forma altalenante quello messo in mostra dal Sassuolo nelle ultime cinque partite di campionato. Due vittorie, due sconfitte e un pareggio lo score dei neroverdi negli ultimi impegni. Ma con un successo di prestigio. Si tratta di quello per 1-0 contro la Juventus al Mapei Stadium firmato da Gregoire Defrel. Dopo cui è arrivato un pesante tonfo per 3-0 in casa della Salernitana, la vittoria per 2-1 sull’Empoli in casa, la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio e infine il pareggio nella scorsa giornata per 1-1 contro il Bologna. Per l’Inter è vietato abbassare la guardia perché, nonostante non abbia più obiettivi, il Sassuolo vorrà sicuramente mettersi in mostra in una sfida prestigiosa come quella in programma domani a San Siro.