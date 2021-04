Sassuolo B? L’Inter deve dimostrare di avere mentalità vincente

Inter-Sassuolo è una gara da non sottovalutare. Un concetto da esprimere con maggior forza a causa delle assenze in casa neroverde.

GARA DI ASSENZE – Inter-Sassuolo è evidentemente una partita destinata a far parlare in primo luogo per le sue assenze. Il Covid era il grande tema ai tempi del rinvio e lo è ancora adesso. Prima in casa nerazzurra, ora anche in quella neroverde. De Zerbi infatti ha annunciato, più o meno, che manderà in campo la stessa formazione vista con la Roma. Quindi con tutti i nazionali esclusi per precauzione. Un Sassuolo B? Scansuolo? Forse, ma sicuramente non da sottovalutare.

SQUADRA VIVA – Il pareggio per 2-2 con la Roma, sempre in rimonta, già fa da monito. La squadra c’è, ha gioco e valori tecnici. Proprio questo l’Inter non deve dimenticarsi. La sfida col Sassuolo sembra facile. Inconsciamente le assenze fanno pensare sia tutto più semplice. Quasi scontato. Come se a San Siro arrivasse una vittima sacrificale. Una trappola che gli uomini di Conte devono essere bravi ad evitare.

DIMOSTRARE CRESCITA – La crescita di mentalità passa anche da partite così. L’Inter non deve sottovalutare nessun impegno. Nessuna partita va data per scontata. O già vinta come per diritto divino. Tutto va dimostrato sul campo. Anche la consistenza di questo Sassuolo B. Mentalità vincente significa rispettare l’avversario e dimostrare con i propri mezzi la superiorità. In campo deve andare una squadra affamata e decisa. Come ci fosse il Sassuolo A. Anzi di più.