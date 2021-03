Sanchez trasformato(si) in tempi record per incidere nella...

Sanchez trasformato(si) in tempi record per incidere nella nuova Inter di Conte

Sanchez è finito nel tritacarne di Conte e, dopo un po’ di tempo, ne è uscito “vecchio ma nuovo”. I tre gol nelle ultime due partite dimostrano che le indicazioni del tecnico funzionano e ora, per il bene dell’Inter, non sembra avere altro tempo da perdere

BOMBER RITROVATO – I due gol di Alexis Sanchez a Parma hanno dato titoli ad articoli e servizi di questo venerdì 5 marzo 2021. Normale, soprattutto quando la doppietta vale tre punti e raddoppia la distanza dell’Inter dalla prima inseguitrice. Ma non è il gol ritrovato (al purale) a dover stupire. Dopo Inter-Genoa avevamo anticipato la trasformazione necessaria per tornare protagonista nell’Inter di Antonio Conte (vedi focus). E stupisce solo la rapidità con cui il cileno si è adeguato alla nuova linea imposta dal tecnico nerazzurro. Che gli ha dato fiducia in tempi altrettanto record. Ciò che di buono succede in casa nerazzurra nell’ultimo periodo è tutt’altro che casuale.

TRASFORMAZIONE CONTIANA – A dimostrazione che non è solo teoria (vedi analisi tattica di Parma-Inter), ci sono anche dati che dimostrano che la trasformazione è iniziata immediatamente (vedi focus). Sanchez a Parma ha deluso tanto quanto gli altri compagni di squadra dal punto di vista della prestazione. Forse anche di più. Ma si è calato nel nuovo ruolo di attaccante, di cui aveva dimenticato ogni movimento e giocata. E solo in questo modo è riuscito a trovare la via del gol. Due volte. Conte gli ha fatto capire che servono anche i suoi gol per mantenere la vetta e il cileno non ha perso tempo. Forse l’Inter ora non ha (solo) un altro titolare in rosa ma sicuramente un altro attaccante, finora mai avuto a disposizione. Sanchez non è più un centrocampista offensivo oggi.