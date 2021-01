Sanchez tra Roma e Juventus: solo all’Inter la vigilia è turbata da voci simili

Sanchez continua a far parlare di sé, anche quando va in campo ed è decisivo con la maglia dell’Inter. In attesa di sfidare la Juventus, l’ipotesi Roma per qualcuno non è ancora da escludere

SANCHEZ COSA FA? – A poco più di 24 ore dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato, la situazione in casa Inter è ancora tenuta in bilico. Non dalla società, che ha ribadito con fermezza il concetto “mercato chiuso”. All’esterno, però, gli spifferi vanno in altra direzione. Tutto ruota intorno ad Alexis Sanchez, tra l’altro schierato nel finale contro il Benevento e autore di uno splendido assist. Evidentemente tutto ciò non basta. E continua a tenere banco l’ipotesi fatta da Antonio Conte prima della partita (vedi focus). Già smentita da Beppe Marotta, tra l’altro. In Inter-Benevento è solo arrivata la conferma di quanto spiegato tanto dall’allenatore quanto dall’AD Sport poco prima di scendere in campo. Non ci sono scontenti all’Inter, oggi.

ROMA O JUVENTUS – Da una parte c’è chi sostiene che il cileno possa ancora partire in direzione Roma, da dove arriverebbe in cambio Edin Dzeko (al momento fuori rosa, ndr). Dall’altra c’è chi assicura – con buonissime ragioni – che Sanchez sarà titolare martedì sera contro la Juventus al posto di Romelu Lukaku (squalificato, ndr). Alla vigilia di una partita così importante si può vivere una situazione così ambigua? Succede solo all’Inter, in Italia. Perché evidentemente non si riesce a dare il giusto peso ai “comunicati ufficiali” che arrivano da Viale della Liberazione. Per sapere chi avrà ragione bisognerà aspettare domani, ultimo giorno di mercato. Solo dopo si potrà pensare con più tranquillità a Inter-Juventus di Coppa Italia. Vale anche per Sanchez.