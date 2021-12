Sanchez titolare in Salernitana-Inter. Futuro in nerazzurro da riscrivere?

Sanchez dovrebbe partire titolare in Salernitana-Inter. Il cileno dopo essersi sbloccato in Serie A nel turno precedente, cerca di dare continuità alle sue prestazioni. Futuro da riscrivere?

PRESTAZIONE – Sanchez dopo aver trovato la titolarità in Inter-Cagliari, dovrebbe scendere in campo dal 1′ anche contro la Salernitana, questa sera allo stadio “Arechi”. Il cileno, che si è finalmente sbloccato in Serie A, diventando il quindicesimo marcatore stagionale dei nerazzurri, ha l’occasione di confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane. La tenuta fisica, un problema cronico del cileno, sembra finalmente reggere e le prestazioni in campo sono confortanti, figlie del lavoro di Inzaghi e del talento, indiscusso, del cileno. Un finale di 2021 in crescendo potrebbe, inoltre, riscrivere il futuro di Sanchez all’Inter.

ADDIO? – Non è un mistero che Sanchez sia uno dei principali indiziati a lasciare l’Inter. Pesa, in particolar modo, il suo ingaggio da 7 milioni di euro netti. Negli ultimi giorni, inoltre, dalla Spagna è emersa forte una voce (poi smentita) di un suo possibile approdo al Barcellona. Difficile che questo possa avvenire, specie a gennaio anche alla luce delle ultime prestazioni che, unite ad una continuità di rendimento apparentemente ritrovata, potrebbero far slittare il suo eventuale addio a giugno.