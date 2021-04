Sanchez titolare in Inter-Sassuolo? All’andata decisivo con gol

Alexis Sanchez si candida a un posto da titolare in Inter-Sassuolo. Il cileno può essere un’alternativa vincente, anche ricordando l’andata.

DECISIVO ALL’ANDATA – Sassuolo-Inter è una gara che ha cambiato diverse cose nella stagione nerazzurra. Protagonista di quel rotondo 0-3 è stato anche Alexis Sanchez. Il cileno in quella sfida infatti era partito da titolare in coppia con Lautaro Martinez, in una delle poche assenze stagionali di Lukaku. E ha segnato l’andamento della partita trovando la rete dell’1-0 dopo appena 4 minuti.

SFRUTTARE LA CONDIZIONE – Conte proprio in Inter-Sassuolo potrebbe rilanciarlo come titolare. Il cileno infatti una volta tanto non è stato “rapito” dalla sua nazionale durante la sosta. Permettendogli di lavorare ad Appiano in modo specifico. Questo vantaggio può essere sfruttato proprio in questa serie di partite consecutive. Un Sanchez tirato a lucido, motivato come non mai e col ricordo della gara di andata potrebbe essere la mossa vincente.