Sanchez, un solo gol contro il Torino in maglia Inter ma fondamentale

Sanchez è pronto ad affrontare il Torino, squadra contro la quale ha sempre vinto da quando veste il nerazzurro. Contro i granata un solo gol per il cileno, ma fondamentale per lo scudetto dell’Inter.

RIMONTA DECISIVA – Alexis Sanchez sta vivendo un periodo di forma scintillante, come confermato nelle ultime uscite in maglia nerazzurra. Anche contro il Torino, il fuoriclasse cileno potrebbe trovare spazio nell’attacco di Simone Inzaghi. Il classe ’88, da quando è all’Inter, ha affrontato i granata tre volte, mettendo a referto altrettante vittorie. Una sola rete realizzata per Sanchez, ma assolutamente decisiva. È infatti il gol con cui la squadra di Antonio Conte accorcia le distanze dopo il doppio svantaggio accusato nella prima ora di gioco nel match di andata dello scorso campionato. Il gol del numero sette portò alla rimonta dell’Inter in una sfida poi vinta per 4-2 con la doppietta di Romelu Lukaku e il sigillo di Lautaro Martinez. La prima di un impressionante filotto di otto vittorie consecutive che permise ai nerazzurri di scacciare un periodo di crisi dopo i pareggi con Parma e Atalanta. Dal gol che lanciò l’Inter verso il diciannovesimo scudetto al match di domani, sempre contro i granata. Sanchez è pronto come non mai (vedi articolo).