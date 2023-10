Sanchez si esalta contro il Torino! Numeri importanti con l’Inter

Alexis Sanchez è rientrato ad Appiano dopo gli impegni con il Cile. Contro il Torino, prossimo avversario dell’Inter, l’attaccante si esalta: i suoi numeri

ESALTA – La seconda incarnazione interista di Alexis Sanchez, ad oggi, ha prodotto molto poco. Il cileno, entrato spesso a gara in corso e con la “garra” giusta, non è ancora riuscito però ad iscriversi al tabellino dei marcatori né a servire alcun assist. La prossima giornata di Serie A però potrebbe essere quella giusta per sbloccarsi: l’Inter sfiderà il Torino e contro i granata il cileno si esalta. Contro i granata, in maglia nerazzurra, Sanchez ha siglato due gol e fornito ben quattro assist: uno di questi, servito a Lautaro Martinez nella stagione 2020/2021, ha di fatto spianato la strada verso il diciannovesimo scudetto nerazzurro. L’avversario, per Sanchez, sembra di buon auspicio: troverà spazio nella gara di sabato? Difficile che possa partire dall’inizio ma sicuramente, a gara in corso, potrà provare ad incrementare i suoi numeri, già buoni, contro i granata.