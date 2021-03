Sanchez scalpita per lasciare il segno, Conte gli darà spazio?

Sanchez nel rush finale della stagione potrebbe rivelarsi una risorsa. Queste settimane di allenamenti lo aiuteranno a convincere Conte?

SITUAZIONE RIBALTATA – Alexis Sanchez sta vivendo una situazione nuova, quasi inaspettata. Nella sua esperienza all’Inter il cileno durante le soste per le nazionali ha sempre risposto alla chiamata del suo Cile, di cui è un leader assoluto praticamente da sempre. La cosa ha quasi sempre avuto conseguenze funeste, con problemi, litigi col ct di turno, e infortuni di lunga gestione. Stavolta invece potremmo dire che il mondo è andato alla rovescia.

SUDAMERICA FERMO – La CONMEBOL con una decisione singolarmente brillante ha infatti deciso di rinviare le sue partite di qualificazione ai Mondiali. Questo ha liberato i giocatori sudamericani da ogni impegno. Compreso ovviamente Sanchez, che altrimenti avrebbe dovuto sobbarcarsi i soliti viaggi per il mondo. Il numero 7 quindi è rimasto a Milano ad allenarsi. A farsi vedere da Conte.

RISORSA UTILE – Un fatto non da poco. Sanchez non si è mai allenato in modo così tranquillo. Senza problemi pregressi da smaltire. Senza partite. Senza viaggi intercontinentali. E già di suo stava vivendo probabilmente il miglior momento in maglia Inter. Conte sicuramente lo sta guardando con occhio attento. Il cileno potrebbe avere più spazio del previsto nel prossimo periodo di partite ravvicinate. E nessuno dovrebbe stupirsi.