Sanchez dal 1′ in Salernitana-Inter? Il precedente stuzzica

Alexis Sanchez scalpita per una maglia da titolare in Salernitana-Inter (domani alle 20.45). Per il cileno a Salerno un precedente positivo da rinforzare.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE – In vista di Salernitana-Inter di domani sera (calcio d’inizio alle 20.45) Simone Inzaghi sta pensando a diversi cambiamenti nella formazione titolare. E uno di questi riguarda Lautaro Martinez, capitano dei nerazzurri. Il numero 10 è apparso stanco nella sconfitta interna col Sassuolo, e ha bisogno di tirare il fiato. Soprattutto in vista dell’impegno europeo di martedì (Inter-Benfica alle 21.00). Al suo posto potrebbe quindi partire Alexis Sanchez, all’esordio da titolare in questa stagione. Il cileno ha un bottino più che positivo da rinforzare contro i granata.

TREND PERFETTO – Sanchez ha una sola presenza all’attivo nella sfida tra Salernitana e Inter. E risale al 17 dicembre 2021, quando i nerazzurri di Inzaghi rifilarono un sonoro 5-0 ai campani, tra le mura dello Stadio Arechi. In quell’occasione il cileno partì titolare con Edin Dzeko, allora numero 9 dell’Inter. Situazione che potrebbe ripetersi domani assieme a Marcus Thuram, erede del bosniaco. E sempre in quell’unica presenza contro la Salernitana Sanchez firmò anche un gol, quello del momentaneo 0-3. Un precedente che fa ben sperare tifosi e compagni nerazzurri in vista di domani sera.