Sanchez, risposte positive in Inter-Cagliari. Scenari cambiati per gennaio?

Prestazione positiva di Sanchez in Inter-Cagliari. Il cileno ha trovato il primo gol stagionale in Serie A. Scenari di mercato cambiati?

PRESTAZIONE – Sanchez ha avuto una chance importante in Inter-Cagliari ed ha saputo sfruttarla al meglio. Il cileno, infatti, è stato una delle note più liete della serata, c’è da dirlo, pressoché priva di rischi, della squadra di Inzaghi. Il cileno è apparso estremamente propositivi e voglioso di dialogare con i compagni e trovare la via della rete. Gol, il primo della stagione in Serie A, che è arrivato nella ripresa con una perfetta volee su invito di Barella. Nel finale di partita la traversa nega a Sanchez la gioia della doppietta. Una prestazione positiva che potrebbe aver rimescolato le carte in tavola in vista del mercato di gennaio.

ADDIO? – Non è un mistero che Sanchez sia uno dei principali indiziati a lasciare l’Inter. Pesano il suo ingaggio da 7 milioni di euro netti ed una tenuta fisica decisamente non continua. Le ultime prestazioni però, unite ad una continuità di rendimento apparentemente ritrovata, potrebbero far slittare il suo eventuale addio a giugno. Inzaghi, infatti, ha espresso parole d’elogio per il cileno lo considera parte integrante di un gruppo che spera di poter raggiungere ambiziosi traguardi.