Sanchez, rientro imminente? Risorsa importante per l’Inter di Inzaghi

Alexis Sanchez è fermo, per infortunio, da inizio luglio. Da Appiano Gentile, però, arrivano buone notizie: il cileno ha cominciato a lavorare con la squadra. Rientro imminente?

RIENTRO – La storia “clinica” di Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter non è certo delle migliori. Il cileno, nel corso dei suoi due anni in nerazzurro, è stato spesso soggetto ad infortuni occorsi, c’è da dirlo, quasi sempre nel corso di match disputati con la maglia del Cile. Non fa eccezione l’ultimo stop di Sanchez, arrivato nel corso del primo match dell’ultima edizione della Copa America. Dopo un periodo di riposo, seguito da controlli e visite a Barcellona, il cileno sembra essere pronto al rientro in campo con la maglia dell’Inter.

OPZIONE – Sanchez rappresenta una risorsa importante all’interno della rosa a disposizione di Inzaghi. Specie in quei momenti della stagione in cui l’Inter è attesa da un tour de force. Con tante partite ravvicinate, Inzaghi, dovrà per forza di cose pensare a far ruotare gli uomini e Sanchez, in tal senso, rappresenta una validissima opzione. Il cileno, se in condizione, ha dimostrato di poter ancora fare la differenza. Chissà che, vista la situazione infortuni e dei rientri tardivi dei nazionali sudamericani, il cileno non possa trovare già dei minuti nel corso di Sampdoria-Inter, sfida in programma domenica alle 12:30.