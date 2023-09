Sanchez retrocede, largo ai giovani | Le gerarchie dell’Inter in attacco

Sanchez ha fatto ritorno ad Appiano Gentile con l’obiettivo di lasciare il segno come e più di prima ma nella nuova Inter gli tocca un ruolo davvero secondario. Le scelte di Inzaghi in attacco a livello di gerarchie sono ormai impossibili da cambiare adesso… almeno sulla carta

GERARCHIE IN ATTACCO – L’ultimo arrivato Alexis Sanchez (1988) si re-inserisce in un reparto che cambia solo relativamente rispetto al triennio precedente alla “trasferta” francese. Cambia il leader dell’attacco nerazzurro dopo le valutazioni errate del passato. La nuova Inter di Simone Inzaghi riparte dalla centralità assoluta del neo capitano Lautaro Martinez (1997), la cui maglia numero 10 da titolare non è minimamente in discussione. A ruotargli intorno saranno la grande novità Marcus Thuram (1997) e l’altra vecchia conoscenza Marko Arnautovic (1989). La staffetta prevista tra i due centravanti atipici fa scalare Sanchez nel ruolo di quarta punta vice-Lautaro Martinez. Nel gioco delle coppie, spazio ai giovani Lautaro Martinez-Thuram con gli esperti Sanchez-Arnautovic destinati a fare da alternativa. Non c’è una quinta punta, eccezion fatta per Makhtar Sarr (2004) in “prestito” dall’Inter Under-19 di Cristian Chivu in Primavera 1. Le gerarchie dell’Inter di Inzaghi in attacco sono praticamente inalterabili: Lautaro Martinez titolare fisso con Thuram primo partner e Arnautovic secondo. Sanchez riprende il suo percorso all’Inter non più da terza ma da quarta punta, con il giovanissimo Sarr convocato solo nei casi più estremi.

Focus centrocampisti: Klaassen incognita di livello | Le gerarchie dell’Inter a centrocampo

Focus esterni: Cuadrado costretto a inseguire | Le gerarchie dell’Inter in fascia

Focus difensori: Pavard scalpita ma deve aspettare | Le gerarchie dell’Inter in difesa

Focus portieri: Audero fissa la data del suo debutto | Le gerarchie dell’Inter in porta