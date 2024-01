Sanchez resta impantanato. Inzaghi ci spera per l’Inter

Sanchez rischia di diventare, anche quest’anno, un grosso peso per l’Inter. L’attaccante cileno, in questa prima metà di stagione, ha dato segnali negativi.



STOP – Alexis Sanchez non è più come quello di una volta. L’Inter ora rischia di ritrovarsi sul groppone un calciatore che non riuscirà a dare il suo contribuito alla causa nerazzurra. L’attaccante cileno, andato via lo scorso anno per giocarsi più chance, alla fine ha deciso di tornare a Milano. Arrivato in extremis per coprire il buco lasciato da Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, Sanchez ha capito sin dall’inizio che avrebbe fatto l’attaccante da comparsa per far riposare Lautaro Martinez e Marcus Thuram, il duo offensivo con cui l’Inter sta provando a vincere il ventesimo scudetto. Una scelta non facile la sua, quella di provare a rimettersi in gioco in una grande squadra e con tante partite da giocare tra Serie A e Champions League.

ALTRO ADDIO? – L’eventuale inserimento dell’Inter sulla pista che potrebbe portare a un nuovo attaccante, vedrebbe Sanchez sempre più lontano da Milano già da gennaio. Questo potrebbe succedere se i nerazzurri non fossero convinti della tenuta fisica di Sanchez da qua al prossimo giugno. Anche perché, proprio il cileno sarebbe fondamentale in caso uno tra Lautaro Martinez e Thuram dovesse infortunarsi di nuovo. Cosa che potrebbe succedere, con Simone Inzaghi che non riuscirebbe a gestire l’attacco con il solo Marko Arnautovic a disposizione. Ecco perché il tecnico piacentino conta sulla sua presenza e sulla sua ripresa sul piano psico-fisico e torni a essere il leone di sempre. Per Sanchez ci sono forti le sirene del mondo arabo, con i sauditi pronti a fare l’offerta e portarlo nel paese del petrolio con largo anticipo. Tutto da vedere da qua ai prossimi quindici giorni, con l’Inter che valuta sempre Mehdi Taremi come profilo ideale.