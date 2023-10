Sanchez, responsabilità da dividere. Un acquisto sbagliato?

Alexis Sanchez entra anche contro il Bologna, ma non incide come dovrebbe. Non entra nel vivo del gioco, viene coperto dalla fisicità della difesa avversaria. Ora i dubbi si fanno sempre più incombenti.

DUBBI – Altro ingresso a partita in corso, altra bocciatura per Alexis Sanchez. Il giocatore non ha dato nulla in più all’attacco dell’Inter, anzi ha tolto. Marcus Thuram non ha vissuto una giornata positiva, ma la sua fisicità è fondamentale per reggere il reparto. A Simone Inzaghi manca questa caratteristica nella seconda squadra, la doveva portare Marko Arnautovic ora infortunato. Il dubbio quindi riguarda il cileno. Veramente era l’acquisto più giusto per l’Inter? Le responsabilità non sono le sue perché non riempie l’area di rigore o perché non segna. Non sono quelle le sue qualità, quindi le colpe stavolta sono di altri.

Sanchez, così non va

COLPE – A volte accontentarsi di un parametro zero porta a problemi. Non sempre si può avere la fortuna di pescare il jolly come Henrikh Mkhitaryan o Marcus Thuram. In occasioni come questa ti può capitare Sanchez, giocatore forte ma con caratteristiche che non servono affatto all’Inter. Con il Bologna quasi 40 minuti a lottare con Riccardo Calafiori che lo ha sovrastato fisicamente assieme al centrocampo emiliano. Solo il gol annullato per fuorigioco, poi il vuoto. La partita pareggiata a San Siro dimostra che Sanchez non può essere la soluzione in situazioni critiche. Il cileno può entrare solo in caso di vantaggio, perché il peso dell’attacco cala notevolmente con la sua presenza.