Sanchez prima alternativa a Dzeko e Lautaro Martinez: ora risorsa, ma futuro scritto

Sanchez è al momento la prima alternativa a Dzeko e Lautaro Martinez. Il cileno, dopo i guai fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo, si sta prendendo la sua rivincita e Inzaghi domani contro la Salernitana pensa alla riconferma (QUI le ultime sulla formazione). Il futuro, però, non sarà a tinte nerazzurre

RISORSA – Alexis Sanchez, l’alternativa che non ti aspetti. O almeno, che non ci si sarebbe aspettati fino a poco tempo fa. La stagione del cileno, infatti, ha faticato a decollare per via dei soliti guai fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo. Adesso l’attaccante si sta prendendo le sue soddisfazioni, con Simone Inzaghi che intende riconfermarlo domani contro la Salernitana dopo l’ottima prestazione con il Cagliari. In un momento in cui Joaquin Correa è indisponibile, Sanchez si è dunque trasformato nella prima alternativa ai due titolari Edin Dzeko e Lautaro Martinez e in queste ultime partite del 2021 potrebbe tornare molto utile. È chiaro, però, che questo non può bastare per una riconferma futura. Le voci di mercato che lo danno nuovamente in direzione Barcellona sono state già smentite dall’Inter (vedi articolo), ma la prossima stagione Sanchez difficilmente vestirà ancora la maglia nerazzurra. Al momento, però, c’è anche lui ed è una risorsa.