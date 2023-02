Sanchez, perché è terminata la sua avventura all’Inter? Un fattore su tutti

Sanchez ha chiuso la sua avventura all’Inter la scorsa estate dopo una Supercoppa italiana vinta da protagonista e la Coppa Italia. Il cileno, ora al Marsiglia, sta disputando una grande stagione e nel suo piccolo prova a lanciare una stoccata al club nerazzurro coinvolgendo i suoi ex compagni (vedi articolo)

FATTORI DIVERSI – Alexis Sanchez sta facendo molto bene al Marsiglia che in estate lo ha voluto a tutti i costi. Il cileno ha lasciato l’Inter dopo aver vinto Supercoppa e Coppa Italia, sfiorando il secondo scudetto consecutivo. L’attaccante è tornato a parlare di com’è finita con il club nerazzurro che com’è noto ha rinunciato a lui anche e soprattutto per via di un ingaggio piuttosto pesante (come quello dell’altro cileno, Arturo Vidal). Le motivazioni dunque non erano prettamente tecniche anche perché nessuno all’Inter ha mai messo in discussione le qualità di Sanchez.

Sanchez, avventura all’Inter terminata per diversi fattori: in primis quello economico

Chiaramente il Niño, dal canto suo, lancia una piccola stoccata all’Inter sottolineando quanto i compagni fossero ancora convinti delle sue qualità. Si tende ovviamente a ricordare più facilmente gli aspetti positivi della sua avventura a Milano condita però anche da diversi infortuni, lunghi stop e qualche uscita fuori luogo che alla società non è piaciuta. Certamente sarebbe tornato utile adesso, con Joaquin Correa più fuori che dentro il campo ma la verità è che la sua storia all’Inter era arrivata al capolinea per diversi fattori. Senza alcun rancore, amici come prima.