Sanchez, ci risiamo: pagato dall’Inter e a disposizione del Cile!

Lo avevamo già visto nella sua precedente esperienza in nerazzurro: Alexis Sanchez è di fatto un giocatore che sembra essere più a disposizione della sua nazionale – il Cile – che non dell’Inter. In questo ritorno in nerazzurro le cose non sembrano di certo essere cambiate.

(IN)DISPONIBILE – Disponibile per il Cile, quasi mai per l’Inter. Questo di fatto l’inizio di stagione di Alexis Sanchez, che con la maglia della sua nazionale ha già giocato – nelle ultime due soste – tre partite e tutte e tre per 90 minuti. Ultima quella persa per 3-0 contro il Venezuela e, dopo la quale, il cileno è di fatto rientrato ad Appiano Gentile soltanto oggi. Mentre gli altri due sudamericani, ovvero Lautaro Martinez e Carlos Augusto, sono già regolarmente al lavoro da ieri. In tutto questo, Sanchez fin qui con l’Inter ha collezionato quattro presenze in Serie A e due in Champions League, per un totale di 159 minuti giocati. Paradossalmente meno di quanti già raccolti in nazionale (270). Ci risiamo quindi: un giocatore pagato dai nerazzurri, ma di fatto maggiormente a disposizione per il CIle. Si spera che le cose possano presto cambiare, anche perché la situazione in attacco per SImone Inzaghi non è delle più rosee.